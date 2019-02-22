В Калининградской области оштрафовали 14 человек за выход на лед в запрещенный период

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-22T11:02:50+03:00

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На Куршском и Калининградском заливах не было происшествий в период ледостава и взлома припая. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил представитель Сергей Малинкин МЧС.

По его словам, в феврале в регионе было составлено 14 административных протоколов за выход на лед в запрещенный период.

Напомним, в конце декабре в Калининградской области ввели штрафы за выход на лед водоемов в запрещенный период, а также за выезд на тонкий лед на автомобилях. Граждан за выход на тонкий лед начали штрафовать от 1000 до 3000 рублей, за повторное нарушение – от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU