2019-02-22T11:02:50+03:00
Общество

В Калининградской области оштрафовали 14 человек за выход на лед в запрещенный период

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На Куршском и Калининградском заливах не было происшествий в период ледостава и взлома припая. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил представитель Сергей Малинкин МЧС.

По его словам, в феврале в регионе было составлено 14 административных протоколов за выход на лед в запрещенный период.

Напомним, в конце декабре в Калининградской области ввели штрафы за выход на лед водоемов в запрещенный период, а также за выезд на тонкий лед на автомобилях. Граждан за выход на тонкий лед начали штрафовать от 1000 до 3000 рублей, за повторное нарушение – от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ветеранам и многодетным сделали скидку 50% на вывоз мусора
Депутат Облдумы: Мы заставим мусорного оператора услышать бизнес
В Калининграде на публичных слушаниях обсудят строительство храма на ул. Артиллерийской
В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов
Из калининградских школ предложили убрать парагвайскую говядину и «курицу, непонятно откуда»
Алиханов – о сельхозкооперации: Это хорошее подспорье для создания рабочих мест на селе
На участке ул.Герцена в Калининграде ограничили скоростной режим
Калининградка отсудила у соседей более 80 тысяч за залитую квартиру
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя
В калининградскую «Балтику» перешел воспитанник ЦСКА
В «Храброво» сообщили о возможных задержках авиарейсов из Москвы
За сутки в Калининградской области оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей
Алиханов призвал модернизировать уличное освещение во всех калининградских муниципалитетах
Александр Ярошук о мусорной реформе: Произошло, как по Черномырдину
Александр Ярошук прокомментировал слухи о выдвижении кандидатом на пост губернатора Севастополя
В Калининграде рабочие, обрезая ветки дерева, уронили фонарный столб
Общественная баня на улице Суворова в Калининграде заработает к весне