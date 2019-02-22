«Однажды, кто-нибудь доиграется»: Алиханов призвал усилить работу по пресечению палов травы

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-22T11:13:49+03:00

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В Калининградской области возрастает риск возникновения природных пожаров из-за палов травы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил представитель МЧС Сергей Малинкин.

- На неделю было ликвидировано 11 палов травы на площади 7 гектаров, - рассказал Малинкин. - Больше всего палов произошло в Мамоновском и Гурьевском городских округах.

Губернатор Антон Алиханов поручил главам местных администраций усилить работу по пресечению палов травы.

- Прошу глав, особенно в сельской местности, эту работу организовать, провести профилактические беседы о недопустимости палов. Однажды, кто-нибудь доиграется и сожгут жилье. Нужно напомнить людям об уголовной ответственности, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU