2019-02-22T11:13:49+03:00
Общество

«Однажды, кто-нибудь доиграется»: Алиханов призвал усилить работу по пресечению палов травы

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининградской области возрастает риск возникновения природных пожаров из-за палов травы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил представитель МЧС Сергей Малинкин.

- На неделю было ликвидировано 11 палов травы на площади 7 гектаров, - рассказал Малинкин. - Больше всего палов произошло в Мамоновском и Гурьевском городских округах.

Губернатор Антон Алиханов поручил главам местных администраций усилить работу по пресечению палов травы.

- Прошу глав, особенно в сельской местности, эту работу организовать, провести профилактические беседы о недопустимости палов. Однажды, кто-нибудь доиграется и сожгут жилье. Нужно напомнить людям об уголовной ответственности, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ветеранам и многодетным сделали скидку 50% на вывоз мусора
Депутат Облдумы: Мы заставим мусорного оператора услышать бизнес
В Калининграде на публичных слушаниях обсудят строительство храма на ул. Артиллерийской
В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов
Из калининградских школ предложили убрать парагвайскую говядину и «курицу, непонятно откуда»
Алиханов – о сельхозкооперации: Это хорошее подспорье для создания рабочих мест на селе
На участке ул.Герцена в Калининграде ограничили скоростной режим
Калининградка отсудила у соседей более 80 тысяч за залитую квартиру
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя
В калининградскую «Балтику» перешел воспитанник ЦСКА
В «Храброво» сообщили о возможных задержках авиарейсов из Москвы
За сутки в Калининградской области оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей
Алиханов призвал модернизировать уличное освещение во всех калининградских муниципалитетах
Александр Ярошук о мусорной реформе: Произошло, как по Черномырдину
Александр Ярошук прокомментировал слухи о выдвижении кандидатом на пост губернатора Севастополя
В Калининграде рабочие, обрезая ветки дерева, уронили фонарный столб
Общественная баня на улице Суворова в Калининграде заработает к весне