2019-02-22T11:16:05+03:00
Общество

Общественная баня на улице Суворова в Калининграде заработает к весне

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде до конца февраля должен завершиться процесс передачи в муниципальную собственность общественной бани на улице Суворова. Об этом «Комсомолке» сообщил начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Александр Купцов.

- Баню на улице Суворова не собираемся закрывать. Передадим в муниципальную собственность и оперативное управление до конца февраля. Там необходим косметический ремонт. К весне точно откроем баню для населения, - говорит Александр Купцов.

Он отметил, что баня в какой-то момент оказалась муниципалитету не выгодна и нашелся арендатор. Однако, по словам Купцова, арендатор «с баней не справился».

Баня на Суворова относится к юридическому лицу «Баня №1». Бани на ул. Комсомольской и в поселке Прибрежный относятся к нему же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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