В Калининграде рабочие, обрезая ветки дерева, уронили фонарный столб

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-22T11:49:37+03:00

К счастью, никто из прохожих не пострадал

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В Калининграде на улице Рокоссовского утром 22 февраля рабочие обрезали ветки рябины. Одна из веток свалилась на растяжку, при помощи которой держал равновесие подгнивший у основания фонарный столб. Через секунду столб покачнулся и завалился поперек тротуара.

К счастью, никто из прохожих не пострадал, несмотря на то, что место работы не было огорожено, как этого требует инструкция по технике безопасности.

На данный момент рабочие решают, что делать со столбом. Вероятно, им теперь предстоит восстанавливать линию электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU