Александр Ярошук прокомментировал слухи о выдвижении кандидатом на пост губернатора Севастополя
.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В последние недели в телеграм-каналах упорно муссировались слухи о вероятном выдвижении депутата Госдумы, бывшего мэра Калининграда Александра Ярошука в качестве кандидата на пост губернатора Севастополя.
- Это неправда, я не хотел бы быть губернатором Севастополя и никаких переговоров на этот счет я не вел. Обычный информационный вброс, которых в моей работе было немало, - заявил Ярошук на пресс-конференции в медиагруппе "Западная пресса".
ИСТОЧНИК KP.RU