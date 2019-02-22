2019-02-22T12:53:19+03:00
Политика

Александр Ярошук прокомментировал слухи о выдвижении кандидатом на пост губернатора Севастополя

Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В последние недели в телеграм-каналах упорно муссировались слухи о вероятном выдвижении депутата Госдумы, бывшего мэра Калининграда Александра Ярошука в качестве кандидата на пост губернатора Севастополя.

- Это неправда, я не хотел бы быть губернатором Севастополя и никаких переговоров на этот счет я не вел. Обычный информационный вброс, которых в моей работе было немало, - заявил Ярошук на пресс-конференции в медиагруппе "Западная пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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