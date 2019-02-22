Александр Ярошук о мусорной реформе: Произошло, как по Черномырдину

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-22T13:04:28+03:00

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На пресс-конференции в медиагруппе "Западная пресса" депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук высказал отношение к мусорной реформе, стартовавшей в России в этом году.

- Произошло, как по Черномырдину: хотели, как лучше, а получилось, как всегда, - сказал депутат. - Как можно было входить в этот эксперимент, не продумав технологическую составляющую? То, что произошло такое увеличение стоимости услуг - это фантастика! Для бизнеса, например, в 5-10 раз выросла стоимость (услуг по вывозу мусора - Ред.).

Александр Ярошук отметил, что вопросы по "мусорной реформе" следует адресовать не региональным или муниципальным властям, а "умам, которые сидят в столице".

По словам парламентария, в правительстве России знают о проблемах, с которыми столкнулись в регионах, в том числе в Калининградской области, и "в течение 3-4 месяцев появится какое-то решение".

- Каким будет это решение, сказать вам пока не могу, - добавил Александр Ярошук.

Напомним, с 1 января в России началась так называемая мусорная реформа, которая обернулась значительным увеличением стоимости услуг на вывоз мусора как для физических, так и для юридических лиц. Причем качественного улучшения в работе с отходами не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU