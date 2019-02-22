2019-02-22T13:04:17+03:00
Общество

Алиханов призвал модернизировать уличное освещение во всех калининградских муниципалитетах

Виктор Сергеев
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Все муниципалитеты Калининградской области должны в этом году заключить энергосервисные контракты по внедрению энергосберегающих технологий в систему уличного освещения. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил губернатор Антон Алиханов.

Сейчас уличное освещение обновлено уже в шести муниципалитетах: в Озерске, Немане, Гусеве, Краснознаменске, Совестке и Светлогорске. Там установлено более четырех тысяч энергоэффективных светодиодных светильников и ламп, что позволит в течение пяти лет сэкономить более 59 миллионов рублей.

- Озерск, например, ночью выглядит очень хорошо. Это заметное движение вперед и люди это оценивают. Или, я недавно проезжал через Неман и город не узнал, думал, что повернули не туда, - рассказал глава региона.

Антон Алиханов также призвал внедрять энергосберегающие технологии в социальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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