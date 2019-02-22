Алиханов призвал модернизировать уличное освещение во всех калининградских муниципалитетах
Все муниципалитеты Калининградской области должны в этом году заключить энергосервисные контракты по внедрению энергосберегающих технологий в систему уличного освещения. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил губернатор Антон Алиханов.
Сейчас уличное освещение обновлено уже в шести муниципалитетах: в Озерске, Немане, Гусеве, Краснознаменске, Совестке и Светлогорске. Там установлено более четырех тысяч энергоэффективных светодиодных светильников и ламп, что позволит в течение пяти лет сэкономить более 59 миллионов рублей.
- Озерск, например, ночью выглядит очень хорошо. Это заметное движение вперед и люди это оценивают. Или, я недавно проезжал через Неман и город не узнал, думал, что повернули не туда, - рассказал глава региона.
Антон Алиханов также призвал внедрять энергосберегающие технологии в социальных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU