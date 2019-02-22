2019-02-22T13:08:28+03:00
Общество

За сутки в Калининградской области оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей

Виктор Сергеев
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За минувшие сутки в Калининградской области за нарушение Правил дорожного движения к ответственности привлекли 30 пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все нарушители переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

- Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения! Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения ДТП с их участием, - заявили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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