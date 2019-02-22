В «Храброво» сообщили о возможных задержках авиарейсов из Москвы
.Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 22 февраля, в Москве сложились неблагоприятные метеоусловия, из-за которых возможны задержки рейсов на московском направлении. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».
- Уважаемые пассажиры, просим вас уточнять статус ваших рейсов в справочной службе аэропорта по телефону: +7(4012) 300-300, -заявили в «Храброво», добавив, что вся актуальная информация о рейсах размещена также и на онлайн табло на официальном сайте аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU