В калининградскую «Балтику» перешел воспитанник ЦСКА

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-22T13:57:23+03:00

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Калининградская «Балтика» заключила до конца сезона контракт с полузащитником Батразом Хадарцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний футболист в 2011-2012 годах играл за молодежный состав ЦСКА.

В первенствах России выступал за «Аланию» и «Спартак» (Владикавказ), ФК «Тосно», «Анжи» (Махачкала), а также в чемпионате Грузии – за ФК «Рустави».

В российской премьер-лиге сыграл 19 матчей, в ФНЛ – 51. Также он призывался в молодежную сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU