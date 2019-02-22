2019-02-22T13:57:23+03:00
Спорт

В калининградскую «Балтику» перешел воспитанник ЦСКА

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Калининградская «Балтика» заключила до конца сезона контракт с полузащитником Батразом Хадарцевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний футболист в 2011-2012 годах играл за молодежный состав ЦСКА.

В первенствах России выступал за «Аланию» и «Спартак» (Владикавказ), ФК «Тосно», «Анжи» (Махачкала), а также в чемпионате Грузии – за ФК «Рустави».

В российской премьер-лиге сыграл 19 матчей, в ФНЛ – 51. Также он призывался в молодежную сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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