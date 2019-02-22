2019-02-22T14:05:58+03:00
Общество

В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя

Виктор Сергеев
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В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ГИБДД позвонили прохожие и рассказали о водителе «Рено», который на большой скорости двигается по Московском проспекту. Очевидцы также сообщили о неадекватных маневрах на проезжей части.

На место выдвинулся экипаж ГИБДД, при патрулировании прилегающих улиц они обнаружили автомобиль на улице Кутаисской.

- В присутствии понятых водитель прошел освидетельствование, алкотестер показал 0,885 мг/литр выдыхаемого воздуха, - сообщили в полиции.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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