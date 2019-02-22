В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ГИБДД позвонили прохожие и рассказали о водителе «Рено», который на большой скорости двигается по Московском проспекту. Очевидцы также сообщили о неадекватных маневрах на проезжей части.
На место выдвинулся экипаж ГИБДД, при патрулировании прилегающих улиц они обнаружили автомобиль на улице Кутаисской.
- В присутствии понятых водитель прошел освидетельствование, алкотестер показал 0,885 мг/литр выдыхаемого воздуха, - сообщили в полиции.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель»: 8 (4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU