2019-02-22T14:19:30+03:00
Общество

Калининградка отсудила у соседей более 80 тысяч за залитую квартиру

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда отсудила у соседей компенсацию залитую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В октябре 2017 году квартиру женщины затопили соседи сверху, в результате была повреждена отделка стен. При этом, добровольно соседи возмещать ущерб отказались.

Ленинградский районный суд решил взыскать в счет возмещения ущерба 74 804,50 рублей, расходы по уплате госпошлины 2 444,13 рублей, расходы по оплате услуг по оценке ущерба и составлению сметы на замену электропроводки 5 937,95 рублей, расходы по отправке телеграммы с извещением на осмотр помещения 336,10 рублей, расходы на изготовление копий документов 246,50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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