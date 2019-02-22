На участке ул.Герцена в Калининграде ограничили скоростной режим

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-22T14:26:50+03:00

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Прокуратура заставила ограничить скорость движения на участке улицы Герцена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На шум от машин пожаловались жители улицы Герцена. На место даже выезжали сотрудники Роспотребнадзора, которые зафиксировали превышение допустимого уровня шума в одном из домов. После этого Роспотребнадзор призвал мэрию Калининграда принять меры для снижения негативного воздействия транспорта, однако реакции не последовало.

Городской прокурор внес в адрес мэра представление и тогда чиновники решили ограничить скорость движения до 20 км/ч на участке ул. Герцена от ул. Лозовая до ул. Б. Окружная 3-я.

ИСТОЧНИК KP.RU