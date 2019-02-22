Алиханов – о сельхозкооперации: Это хорошее подспорье для создания рабочих мест на селе

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-22T15:04:17+03:00

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Губернатор Антон Алиханов призвал глав муниципалитетов уделить внимание развитию сельхозкооперации. По его словам, это хорошее подспорье для создания новые рабочих мест на селе. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в пятницу, 2 февраля.

- По сути - это способ выхода для отдельных депрессивных населенных пунктов из той сложной ситуации, в которую они попали, – отметил Антон Алиханов. – Есть направления в сельском хозяйстве, в том числе экпортоориентированные или с поставкой продукции не только на местный рынок, которые уже являются вполне себе успешными, и люди просто не успевают за тем объемом спроса, который предъявляет рынок. Это очень не затратные направления. При этом у нас очень хорошие условия поддержки сельхозкооперации – объемы выделяемых денег доходят до 60 процентов от затрат кооперативов.

Как рассказала на совещании замминистра сельского хозяйства Светлана Соболева, с 2016 года власти выделяют на поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации гранты. В результате за три года в регионе было создано десять сельхозкооперативов.

ИСТОЧНИК KP.RU