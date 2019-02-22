Из калининградских школ предложили убрать парагвайскую говядину и «курицу, непонятно откуда»
Для питания детей в детсадах и школах необходимо использовать местные продукты. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сказала руководитель управления Роспотребнадзора Елена Бабура. По ее словам, это также может стать одной из мер поддержки местных сельхозпроизводителей.
- Простите, когда мы кормим детей парагвайской говядиной или какой курицей, непонятно откуда, это не совсем правильно. У нас же есть вполне нормальная база, это будет одной из мер поддержки производителей, - сказала Елена Бабура.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора предложила разработать программу по постепенному переходу на местные продукты.
Губернатор Антон Алиханов согласился с Бабурой и поручил начать работу в этом направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU