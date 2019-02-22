В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов
В Черняховском районе инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
- Нарушители оказывали услуги посредством диспетчерских служб заказа «Яндекс Такси», не имея государственной регистрации, - сообщили в полиции.
Также в ходе проверки было выявлено, что в одном из автомобилей отсутствовали огнетушитель и медицинская аптечка, в другом отсутствовало детское удерживающие устройство.
На водителей завели административные дела за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Им грозят штрафы до 2 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU