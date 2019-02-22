2019-02-22T15:22:39+03:00
Общество

В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Черняховском районе инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- Нарушители оказывали услуги посредством диспетчерских служб заказа «Яндекс Такси», не имея государственной регистрации, - сообщили в полиции.

Также в ходе проверки было выявлено, что в одном из автомобилей отсутствовали огнетушитель и медицинская аптечка, в другом отсутствовало детское удерживающие устройство.

На водителей завели административные дела за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Им грозят штрафы до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ветеранам и многодетным сделали скидку 50% на вывоз мусора
Депутат Облдумы: Мы заставим мусорного оператора услышать бизнес
В Калининграде на публичных слушаниях обсудят строительство храма на ул. Артиллерийской
Из калининградских школ предложили убрать парагвайскую говядину и «курицу, непонятно откуда»
Алиханов – о сельхозкооперации: Это хорошее подспорье для создания рабочих мест на селе
На участке ул.Герцена в Калининграде ограничили скоростной режим
Калининградка отсудила у соседей более 80 тысяч за залитую квартиру
В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного водителя
В калининградскую «Балтику» перешел воспитанник ЦСКА
В «Храброво» сообщили о возможных задержках авиарейсов из Москвы
За сутки в Калининградской области оштрафовали 30 пешеходов-нарушителей
Алиханов призвал модернизировать уличное освещение во всех калининградских муниципалитетах
Александр Ярошук о мусорной реформе: Произошло, как по Черномырдину
Александр Ярошук прокомментировал слухи о выдвижении кандидатом на пост губернатора Севастополя
В Калининграде рабочие, обрезая ветки дерева, уронили фонарный столб
Общественная баня на улице Суворова в Калининграде заработает к весне