В Черняховске инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-22T15:22:39+03:00

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В Черняховском районе инспекторы ГИБДД задержали двух нелегальных таксистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

- Нарушители оказывали услуги посредством диспетчерских служб заказа «Яндекс Такси», не имея государственной регистрации, - сообщили в полиции.

Также в ходе проверки было выявлено, что в одном из автомобилей отсутствовали огнетушитель и медицинская аптечка, в другом отсутствовало детское удерживающие устройство.

На водителей завели административные дела за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Им грозят штрафы до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU