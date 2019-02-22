В Калининграде на публичных слушаниях обсудят строительство храма на ул. Артиллерийской

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-22T15:59:36+03:00

С проектом предлагают ознакомиться в МФЦ на пл. Победы. Фото: мэрия Калининграда

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В Калининграде в четверг 28 февраля состоятся публичные слушания по вопросу строительства православного храма на улице Артиллерийской. Об этом сообщается на официальной странице администрации города в Facebook.

Слушания пройдут 28 февраля в 17:00 на ул. Фрунзе, 71.

С проектом чиновники предлагают ознакомиться в МФЦ на площади Победы.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин, каменный храм на улице Артиллерийской будет построен в честь преподобного Саввы Сторожевского.

- Савва Сторожевский – один из наиболее известных и почитаемых русских святых. Он – один из учеников преподобного Сергия Радонежского, - отметил Давид Рожин.

Вместимость будущего храма – около 250 человек. Для сравнения Собор Христа Спасителя на площади Победы вмещает около 1,5 тысяч человек.

Начало строительства храма запланировано на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU