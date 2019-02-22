Депутат Облдумы: Мы заставим мусорного оператора услышать бизнес

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-22T15:36:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Калининградской областной думы в понедельник, 25 февраля, пригласили представителей «Единой системы обращения с отходами» и министра природных ресурсов «на ковер». Об этом в эфире программы «Тема дня» рассказал председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Калининградской областной Думы Валерий Губаров.

- Закон позволяет выбрать два способа оплаты за вывоз мусора для предпринимателя — либо по нормативу, либо по факту (по объему контейнера). Во всех субъектах РФ клиент имеет право выбора! А наш оператор отказывается заключать такие договора. Мы в понедельник приглашаем оператора и министра себе в Думу, и мы будем добиваться, чтобы они услышали клиента! Я уже собрал образцы договоров по Санкт-Петербургу и другим городам. Там прописано в договорах, что клиент сам выбирает способ вывоза! И мы не будем уговаривать. Мы будем заставлять! - заявил Валерий Губаров.

Напомним, на этой неделе калининградцы начали получать первые платежки за вывоз мусора от ЕСОО. Для владельцев больших и малых магазинов и музеев тариф вырос в 6-10 раз. Не довольны новшествами и в Союзе садоводов и огородников Калининградской области, ведь количество мусора в СНТ нестабильно. Дачники хотят, чтобы их отходы вывозили не ежедневно, а по звонку, как раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU