В Калининграде ветеранам и многодетным сделали скидку 50% на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-22T15:48:04+03:00

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В Калининградской области определены категории граждан, которые получат скидку в размере 50% от установленного тарифа по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Решение глава региона озвучил в своем Инстаграме.

«Сегодня нами принято решение о введении скидки в размере 50% от установленного тарифа по вывозу ТКО для многодетных семей, ветеранов боевых действий, ветеранов ВОВ, ветеранов становления Калининградской области», - написал губернатор.

Антон Алиханов отметил, что эта норма «будет заложена в Социальном кодексе и распространит свое действие на период с 1 января 2019 года (после принятия закона платежи будут пересчитаны с учетом этой скидки)».

ИСТОЧНИК KP.RU