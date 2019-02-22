В Калининграде из-за телефона с проводами эвакуировали «Каблучок» у Центрального рынка

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-22T16:13:35+03:00

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В Калининграде эвакуировали Дом быта, расположенный возле кафе «Königsbäcker» у Центрального рынка. Работники магазинчиков и ремонтных мастерских покинули помещения. Как рассказал «Комсомолке» директор Центрального рынка Сергей Званок, в здании обнаружили подозрительный предмет.

- В здании обнаружили вроде бы муляж, а может и не муляж. Выясняем. Это мобильный телефон с проводами. Находился он в межпотолочном пространстве на первом этаже, где мастерская «Каблучок».

Сергей Званок отметил, что на место были вызваны спецслужбы. Все работники Дома быта эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU