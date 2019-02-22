Мэрия: В Калининграде на карантин закрыты три школы

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-22T16:19:02+03:00

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В Калининграде среди школьников заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад, однако ситуация остается острой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Сейчас полностью закрыты только три городские школы: №№ 9, 16, 56. Приостановлен образовательный процесс в 51 классе 13-ти школ: №№ 7, 12, 15, 22, 23, 33, 35, 38, 39, 40, 47, 53, 72, - сообщили в мэрии Калининграда.

Также в городе приостановлен прием детей в 10 группах девяти дошкольных образовательных учреждений: МАДОУ д/с №№ 19, 36, 50, 51, 78, 101, 110, 131, гимназия «Альбертина». Временно приостановлена деятельность корпуса детского сада № 101 на ул. Пролетарская, 64.

ИСТОЧНИК KP.RU