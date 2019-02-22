Алиханов заявил, что разрушение части старого променада в Светлогорске можно было предотвратить

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-22T16:32:29+03:00

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Разрушение части старого променада в Светлогорске можно было предотвратить. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, он еще в мае 2018 года подписал распоряжение о выделении около 18 млн рублей «Балтберегозащите» на создание системы бун в части старого променада. Однако они так и не были установлены.

- В ноябре 2018 года задали вопрос, почему ничего не делается, мне предоставили вот такой, отчет о том, что делалось, но почему не смогли. В итоге, мы знаем, чем это закончилось в начале 2019 года, - сказал Алиханов.

Глава региона призвал участников совещания не относится халатно к своим обязанностям.

- Потом мне не надо писать кучу писем, почему вы неделю здесь ждали, месяц там ждали. Вы сами творцы своего счастья, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU