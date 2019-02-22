В 2018 году в Калининградской области сняли с продажи и уничтожили 4,2 тонны мяса
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В 2018 году в Калининградской области было изъято из оборота 4200 килограммов некачественной мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего было изъято и уничтожено 162 партии некачественной мясной продукции.
- По микробиологическим показателям не соответствовали требованиям технических регламентов 32 пробы, - сообщили в ведомстве. - В отношении юридических и должностных лиц, нарушивших законодательство, вынесено 235 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму около 2 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU