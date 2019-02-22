В Польше на 160 дней арестовали калининградца за неуплату штрафов

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-22T16:58:19+03:00

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В Польше арестовали жителя Калининградской области, который своевременно не оплатил штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Суд в Бартошицах выписал 32-летнему калининградцу пять штрафов за контрабанду акцизных товаров на общую сумму 17 тысяч злотых. При очередном пересечении границы в Безледах его задержали.

Суд приговорил его к аресту сроком на 160 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU