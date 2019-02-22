Киновед Артем Рыжков и режиссер Сергей Чехов приглашают встретиться в драмтеатре

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-22T21:21:05+03:00

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1 марта в 19.00 в фойе драмтеатра впервые состоится разговор со зрителями о фильме, ставшем отправной точкой для создания спектакля. В театральном фойе речь пойдет о культовом фильме сербского режиссера с мировым именем Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот». Вход бесплатный. Премьера одноименного спектакля в калининградской драме состоится 8, 9 и 10 марта.

Писатель и кинокритик Артем Рыжков расскажет об истории создания фильма, уникальном смешении жанров, ярких образах и неповторимой стилистике его создателя. А театральный режиссер Сергей Чехов, бросивший вызов себе и самому Кустурице, поведает о своем опыте перевода этой самобытной кинокартины на язык современного театра.

Как известно, неоднократный номинант национальной премии «Золотая маска» Сергей Чехов готовит в драмтеатре к выпуску премьеру «Черная кошка, белый кот» (18+). В спектакле занято полтруппы театра.

ИСТОЧНИК KP.RU