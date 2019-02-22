Расписание электричек к морю меняется в День защитников Отечества
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В субботу, 23 февраля, пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию праздничного дня. Как сообщает пресс-служба КЖД, речь идет о поездах в Светлогорск и Зеленогралдск.
Так, в праздник отменят поезда отправлением с Южного вокзала в 6:20 в Светлогорск и в 6:40 в Зеленоградск, а также в обратном направлении – в 7:39 из Светлогорска, в 7:44 из Зеленоградска в Калининград.
На других направлениях Калининградской железной дороги субботний график курсирования пригородных поездов не меняется.
ИСТОЧНИК KP.RU