Расписание электричек к морю меняется в День защитников Отечества

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-22T17:32:58+03:00

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В субботу, 23 февраля, пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию праздничного дня. Как сообщает пресс-служба КЖД, речь идет о поездах в Светлогорск и Зеленогралдск.

Так, в праздник отменят поезда отправлением с Южного вокзала в 6:20 в Светлогорск и в 6:40 в Зеленоградск, а также в обратном направлении – в 7:39 из Светлогорска, в 7:44 из Зеленоградска в Калининград.

На других направлениях Калининградской железной дороги субботний график курсирования пригородных поездов не меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU