Жительницам Московского района Калининграда предлагают пройти исследования на маммографе

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-22T18:13:40+03:00

Для этого передвижная поликлиника будет открыта с 25 февраля по 1 марта

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Передвижная поликлиника стоимостью 21,8 млн рублей, купленная за счет средств резервного фонда Президента РФ, продолжает работу в Калининградской области.

Автопоезд переместился на площадку перед школой в Новостроево, в котором прием жителей будет осуществляться в том числе в праздничный день 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В мобильном центре можно посетить кабинеты оториноларинголога и офтальмолога, проверить уровень сахара и холестерина в крови.

Передвижная поликлиника состоит из двух модулей. На территориях, где автопоезд длиной 22 метра не может разместиться либо отсутствуют необходимые условия, работает один передвижной маммографический кабинет. Так, в течение следующей недели, с 25 февраля по 1 марта, исследования на маммографе смогут пройти жительницы Московского района Калининграда.

В Минздраве отмечают, что с ноября 2018 года специалисты комплекса приняли более 2 тысяч человек и произвели больше 300 маммографических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU