В Калининграде на форту «Дёнхофф» проведут выставку образцов современного оружия

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-22T18:31:43+03:00

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В воскресенье 24 февраля на территории форта №11 «Дёнхофф» (расположен возле улиц Энергетиков и Дзержинского в Московском районе Калининграде) проведут фестиваль «Защитники во все времена». Будут работать интерактивные площадки «Средневековые забавы витязей» и «Оружие Победы ВОВ», которые представят военно-исторические клубы. В программе также выставка образцов современного оружия.

На территории форта будет работать полевая кухня, тир и творческие мастерские.

Кроме того, в мероприятии примет участие Калининградская областная научная библиотека. Как рассказали в учреждении, с 11.00 до 16.00 будет открыта выставка, на которой представят книги об истории войны в Афганистане и Чечне.

Состоятся презентации новых изданий и мастер-классы от умельцев и художников.

ИСТОЧНИК KP.RU