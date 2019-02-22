В Калининграде на форту «Дёнхофф» проведут выставку образцов современного оружия
В воскресенье 24 февраля на территории форта №11 «Дёнхофф» (расположен возле улиц Энергетиков и Дзержинского в Московском районе Калининграде) проведут фестиваль «Защитники во все времена». Будут работать интерактивные площадки «Средневековые забавы витязей» и «Оружие Победы ВОВ», которые представят военно-исторические клубы. В программе также выставка образцов современного оружия.
На территории форта будет работать полевая кухня, тир и творческие мастерские.
Кроме того, в мероприятии примет участие Калининградская областная научная библиотека. Как рассказали в учреждении, с 11.00 до 16.00 будет открыта выставка, на которой представят книги об истории войны в Афганистане и Чечне.
Состоятся презентации новых изданий и мастер-классы от умельцев и художников.
ИСТОЧНИК KP.RU