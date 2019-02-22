Директор Центрального рынка – об эвакуации: Оцепление еще не снято, работают специалисты
В Калининграде сотрудники спецслужб продолжают работу в Доме быта, расположенном возле кафе «Königsbäcker» у Центрального рынка. Из здания в районе 15 часов были эвакуированы работники ремонтных мастерских и посетители.
- Здание еще оцеплено, специалисты работают, разбираются, - говорит «Комсомолке» директор Центрального рынка Сергей Званок. – Работники в ожидании, по домам не разошлись. Ведь внутри остались личные вещи, кабинеты не закрыты.
Напомним, в здании обнаружили подозрительный предмет – мобильный телефон с проводами располагался в межпотолочном пространстве на первом этаже, где находится мастерская «Каблучок».
ИСТОЧНИК KP.RU