Директор Центрального рынка – об эвакуации: Оцепление еще не снято, работают специалисты

СЕГОДНЯ 18:44 2019-02-22T18:47:07+03:00

Из здания в районе 15 часов были эвакуированы работники и посетители. Фото: Карен АПРИЯНЦ

В здании Дома быта на улице Банарова находятся силовики

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В Калининграде сотрудники спецслужб продолжают работу в Доме быта, расположенном возле кафе «Königsbäcker» у Центрального рынка. Из здания в районе 15 часов были эвакуированы работники ремонтных мастерских и посетители.

- Здание еще оцеплено, специалисты работают, разбираются, - говорит «Комсомолке» директор Центрального рынка Сергей Званок. – Работники в ожидании, по домам не разошлись. Ведь внутри остались личные вещи, кабинеты не закрыты.

Напомним, в здании обнаружили подозрительный предмет – мобильный телефон с проводами располагался в межпотолочном пространстве на первом этаже, где находится мастерская «Каблучок».

ИСТОЧНИК KP.RU