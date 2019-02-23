В многоэтажном доме под Калининградом сорвался лифт

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-23T12:53:12+03:00

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Инцидент произошел в пятницу вечером в доме №1 по улице Весенней в поселке Васильково. Как сообщает klops.ru с ссылкой на очевидца, кабина лифта сорвалась с шестого этажа и сама остановилась четырьмя этажами ниже. Внутри в это время находилась женщина, которой потребовалась помощь медиков. В администрации Гурьевского городского округа заявили, что лифт совершил аварийную остановку, при этом повреждений механизмов специалисты не обнаружили.

О проблемах дома, в котором случилось ЧП, «Комсомолка» подробно рассказывала в ноябре прошлого года. По зданию 2015 года постройки поползли огромные трещины, а с фасада стали отваливаться кирпичи. Позже было принято решение о проведении ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU