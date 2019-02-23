В многоэтажном доме под Калининградом сорвался лифт
Инцидент произошел в пятницу вечером в доме №1 по улице Весенней в поселке Васильково. Как сообщает klops.ru с ссылкой на очевидца, кабина лифта сорвалась с шестого этажа и сама остановилась четырьмя этажами ниже. Внутри в это время находилась женщина, которой потребовалась помощь медиков. В администрации Гурьевского городского округа заявили, что лифт совершил аварийную остановку, при этом повреждений механизмов специалисты не обнаружили.
О проблемах дома, в котором случилось ЧП, «Комсомолка» подробно рассказывала в ноябре прошлого года. По зданию 2015 года постройки поползли огромные трещины, а с фасада стали отваливаться кирпичи. Позже было принято решение о проведении ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU