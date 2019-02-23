В ночь на субботу в Калининграде сгорел «Лэнд Крузер»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-23T12:57:30+03:00

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Сообщение о возгорании поступило в 00.02 с улицы 9 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС. в автомобиле «Лэнд Крузер» выгорел моторный отсек и салон. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 9 человек и 2 единицы техники.

Также накануне вечером произошел пожар на улице Кольцова. На первом этаже двухэтажного кирпичного дома довоенной постройки горела мебель на площади 6 кв.м. Здесь также обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU