2019-02-23T15:29:57+03:00
Спорт

«Балтика» проиграла «Нефтехимику» в Турции

Николай Литвинов
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Калининградская «Балтика» начала последний зимний сбор, который проходит в турецком городе Ларка. Сегодня утром наша команда провела товарищеский поединок против нижнекамского «Нефтехимика». Матч завершился в пользу соперников – 0:2. Как сообщает пресс-служба «Балтики», вечером пройдет еще одна игра: «Балтика» - «Динамо» (Минск), которая состоится в Белеке на футбольном поле отеля «Аркадия» в 16.00 по «калининградскому» времени.

Напомним, сезон ФНЛ наша команда возобновит 3 марта. В этот день «Балтика» сыграет в Калининграде с курским «Авангардом», которые занимает 3-е место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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