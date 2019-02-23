2019-02-23T15:33:28+03:00
Общество

Антон Алиханов провел прием граждан по поручению президента

Николай Литвинов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В пятницу губернатор Антон Алиханов провел по поручению Президента Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, к главе региона обратились жители поселков Неманского, Гурьевского и Гвардейского городских округов, а также городов Светлого и Калининграда.

Один из вопросов касался ремонта спортивного зала средней школы поселка Озерки Гвардейского городского округа. Как рассказала министр образования Светлана Трусенева, зал находится в отдельно стоящем здании, где раньше располагались мастерские. Сейчас там проходят занятия секции борцов, дети с удовольствием ходят на тренировки, есть хорошие результаты и победы.

Глава региона поручил сделать смету на ремонт и уже в этом году найти средства за счет экономии на торгах.

- Думаю, летом все основные работы проведем, чтобы дети в октябре-ноябре могли вернуться к тренировкам, – сказал Антон Алиханов.

По всем обращениям были приняты совместные с представителями муниципалитетов решения, их исполнение – на контроле губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найденную под Калининградом медаль «За отвагу» вернули герою-фронтовику в Челябинской области
На калининградские дороги сегодня выехал женский патруль
Полицейские Гурьевска задержали подозреваемого в краже медных труб
«Балтика» проиграла «Нефтехимику» в Турции
В ночь на субботу в Калининграде сгорел «Лэнд Крузер»
В многоэтажном доме под Калининградом сорвался лифт
Директор Центрального рынка – об эвакуации: Оцепление еще не снято, работают специалисты
В Калининграде на форту «Дёнхофф» проведут выставку образцов современного оружия
Жительницам Московского района Калининграда предлагают пройти исследования на маммографе
Расписание электричек к морю меняется в День защитников Отечества
Киновед Артем Рыжков и режиссер Сергей Чехов приглашают встретиться в драмтеатре
В Польше на 160 дней арестовали калининградца за неуплату штрафов
В 2018 году в Калининградской области сняли с продажи и уничтожили 4,2 тонны мяса