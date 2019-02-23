Антон Алиханов провел прием граждан по поручению президента

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-23T15:33:28+03:00

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В пятницу губернатор Антон Алиханов провел по поручению Президента Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, к главе региона обратились жители поселков Неманского, Гурьевского и Гвардейского городских округов, а также городов Светлого и Калининграда.

Один из вопросов касался ремонта спортивного зала средней школы поселка Озерки Гвардейского городского округа. Как рассказала министр образования Светлана Трусенева, зал находится в отдельно стоящем здании, где раньше располагались мастерские. Сейчас там проходят занятия секции борцов, дети с удовольствием ходят на тренировки, есть хорошие результаты и победы.

Глава региона поручил сделать смету на ремонт и уже в этом году найти средства за счет экономии на торгах.

- Думаю, летом все основные работы проведем, чтобы дети в октябре-ноябре могли вернуться к тренировкам, – сказал Антон Алиханов.

По всем обращениям были приняты совместные с представителями муниципалитетов решения, их исполнение – на контроле губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU