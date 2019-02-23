Полицейские Гурьевска задержали подозреваемого в краже медных труб

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-23T16:01:20+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратилась 54-летняя жительница поселка Зеленополье. Женщина сообщила полицейским, что из принадлежавшей ей хозяйственной постройки неизвестный похитил две медные трубы.

Участковые установили, что злоумышленник проник в постройку, расположенную во дворе, повредив навесной замок. По горячим следам стражи порядка установили его личность. Им оказался 53-летний житель соседнего дома.

- Злоумышленника сотрудники полиции доставили в отдел, где он полностью признал свою вину. Сумма причиненного ущерба устанавливается, - сообщили в пресс-службе областного УВМД.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.2. ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещении». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU