На калининградские дороги сегодня выехал женский патруль
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Сотрудницы Госавтоинспекции и ПДН поздравили водителей мужчин в Пионерском и поселке Приморье. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, вместо проверки документов, обращались к ним с поздравлениями и напутственными словами, вручали памятки и желали им счастья, здоровья и самое главное счастливого пути и безопасных дорог.
Не остались без внимания и пешеходы, сотрудницы полиции также поздравили с наступающим праздником и вручали им открытки.
ИСТОЧНИК KP.RU