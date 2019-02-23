2019-02-23T16:06:03+03:00
Общество

На калининградские дороги сегодня выехал женский патруль

Николай Литвинов
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Сотрудницы Госавтоинспекции и ПДН поздравили водителей мужчин в Пионерском и поселке Приморье. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, вместо проверки документов, обращались к ним с поздравлениями и напутственными словами, вручали памятки и желали им счастья, здоровья и самое главное счастливого пути и безопасных дорог.

Не остались без внимания и пешеходы, сотрудницы полиции также поздравили с наступающим праздником и вручали им открытки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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