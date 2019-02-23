2019-02-23T19:07:21+03:00
Общество

Найденную под Калининградом медаль «За отвагу» вернули герою-фронтовику в Челябинской области

Николай Литвинов
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..Фото: предоставлено очевидцем
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Об этом случае «Комсомолка» рассказывала 8 февраля, а началась всё в мае прошлого года. Калининградские поисковики отряда «Совесть» обнаружили медаль «За отвагу» районе поселка Листопадовка Зеленоградского района. Удалось установить и имя владельца. Оказалось, что он жив! 93-летний Иван Кузнецов проживает в родной деревне в Челябинской области.

По нашей просьбе в гости к фронтовику съездили коллеги из местного издания, а теперь Ивану Константиновичу доставили и утерянную им награду. О том, что медаль вновь вручили герою, сообщает телеканал «Звезда».

Начало этой удивительной истории читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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