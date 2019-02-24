23 февраля в Калининграде открылся первый в городе бассейн для "моржей"

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-24T12:15:00+03:00

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В субботу 23 февраля в Калининграде на озере Шенфлис открылся первый в городе бассейн для "моржей". Его на собственные средства организовал клуб "Янтарные моржи", участники которого сначала привели территорию в порядок, а потом установили на берегу базу с легкими строениями, в которой разместились раздевалки, а также построили пирс .

Ранее "Янтарные моржи" неоднократно выпускали в водоем мальков рыб ценных пород и даже раков, чистили дно озера и его пляж (на пляж, к слову, они же привезли чистый песок).

В субботу состоялось не только открытие и презентация новой спортивной площадки, но и первое массовое купание в благоустроенном бассейне, в котором теперь планируется проводить тренировки и даже принимать всероссийские и международные соревнования.

В комментариях на стене группы "Янтарных моржей" уже появилось предложение привести в порядок еще один бассейн под открытым небом, который находится в Славске.

ИСТОЧНИК KP.RU