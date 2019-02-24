В Калининградской области пожарные за сутки ликвидировали 36 палов сухой травы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-24T12:53:30+03:00

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В Калининградской области за минувшие сутки произошло 44 техногенных пожара, из которых 36 - это палы сухой травы. Причем, траву сейчас калининградцы поджигают на всей территории области, несмотря на предупреждения о последствиях (в том числе административных штрафах), а также сообщениях экологов о том, что ежегодно от палов гибнут тысячи животных и птиц (огонь уничтожает их гнездовья).

Только за 24 часа (до 6 утра 24 февраля) пожарные выезжали на борьбу с весенними палами в поселки Заповедное и Ржевское Славского района, на улицу Железнодорожную и Почтовую в Полесске, а также в поселки Тургенево, Ильинка и Ильичево Полесского района, в поселки Липовое, Первомайское и Поддубы Гусевского района, а также дважды в район проспекта Ленина в самом Гусеве. В Багратионовском районе поджигали траву в поселке Нивенское; в Нестеровском - в поселках Чернышевское и Луговое; в Озерском - в поселках Вольное и Жучково; в Неманском - в поселках Канаш, Акулово и Обручево; в Черняховском - в поселке Междуречье (горело и в районе нового кладбища в самом Черняховске); в Гвардейском - в поселках Ольховка, Ельники и Детское (также в районе улицы Свиридова в Гвардейске); в Краснознаменском - в поселках Тимофеево и Февральское (также в районе улицы Почтовой в самом Краснознаменске); в Гурьевском - в поселках Заозерье и Орловка.

Тушили траву и на курортах: в поселке Дунаевка Светлогорского района и в районе улицы Балтийской в самом Светлогорске, в поселке Краснофлотское Зеленоградского района.

Горела трава и в Калининграде: в районе улиц Емельянова и Карамзина.

ИСТОЧНИК KP.RU