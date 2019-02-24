2019-02-24T13:20:42+03:00
Общество

Калининградский поисковик передал котелок погибшего бойца его родственникам в Пензе

Ранее Александр Зайцев обнаружил котелок на месте падения советского штурмовика ИЛ-2
Иван МАРКОВ
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Котелок, переданный родственникам погибшего бойцаКотелок, переданный родственникам погибшего бойцаФото: Иван МАРКОВ
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В октябре прошлого года "Комсомолка" писала про калининградского поисковика Александра Зайцева из отряда "Совесть", обнаружившего во время экспедиции к месту падения советского штурмовика ИЛ-2 подписанный солдатский котелок.

Владельцем котелка оказался стрелок, уроженец села Блохино Бессоновского района Пензенской области гвардии красноармеец Алексей Андреевич Воронков, погибший 26 марта 1945 года ровно на том месте, где неделей ранее упал сбитый зенитной артиллерией противника советский штурмовик. Похоронен Воронков был недалеко от места гибели - в 100 метрах северо-западнее поселка Кордоммен. Алексею был всего 21 год. В 1952 году его прах был перенесен в братскую могилу в поселке Пятидорожное Калининградской области.

В субботу 23 февраля Александр Зайцев приехал в Пензу, где сегодня проживают потомки Алексея Воронкова. Поисковик принял участие в торжественном митинге, приуроченном к 23 февраля и встретился с родственниками бойца (их оказалось около 50 человек, так как Воронков был из многодетной семьи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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