2019-02-24T14:45:57+03:00
Происшествия

В Калининграде во рву форта №8 найден мертвым 38-летний мужчина

По предварительной версии следствия, калининградец оступился и сорвался вниз
Иван МАРКОВ
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За три года это уже третий труп на фортах городаЗа три года это уже третий труп на фортах городаФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде на территории форта №8 найден мертвым 38-летний местный житель. Как сообщает портал "Клопс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области, мужчину обнаружили в субботу 23 февраля в районе 15:00. По версии следствия, во время прогулки погибший забрался на стену, оступился и упал в ров. На теле были найдены соответствующие повреждения.

- На место происшествия выезжал следователь гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области, - поясняет старший помощник руководителя в СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. - Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в декабре прошлого года во рву того же форта был найден мертвым 43-летний мужчина из поселка Шоссейный, а ранее, в марте 2017 года во рву форта №3 девушки нашли труп мужчины с петлей на шее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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