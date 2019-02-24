В Советске подметавший дорогу трактор поднял страшное облако пыли
Жители Советска стали свидетелями того, как подметавший городские улицы трактор поднял гигантское облако пыли в районе Рабочей улицы, больше похожее на используемую военными дымовую завесу. В этом облаке, как говорят очевидцы, моментально скрылись не только первые этажи домов, но и припаркованные автомобили. Самого же тракториста, судя по всему, ничего не смущало. Фотография процесса очистки улиц тут же была опубликована на стене местного сообщества "Подслушано в Советске", где началось активное обсуждение происшествия.
- По заказу автомойки, - предположила одна из жительниц города.
- Кто ж так убирает улицу? Пыль до небес! Сначала смачивают пыль, потом убирают. Вот уж воистину, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет, - добавляет другой пользователь.
- А где же пылесос за 9 миллионов? - поинтересовался третий.
Большая часть советчан призвала городские власти разыскать тракториста и заставить его отмыть машины и окна домов, засыпанных пылью.
ИСТОЧНИК KP.RU