В Советске подметавший дорогу трактор поднял страшное облако пыли

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-24T15:01:03+03:00

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Жители Советска стали свидетелями того, как подметавший городские улицы трактор поднял гигантское облако пыли в районе Рабочей улицы, больше похожее на используемую военными дымовую завесу. В этом облаке, как говорят очевидцы, моментально скрылись не только первые этажи домов, но и припаркованные автомобили. Самого же тракториста, судя по всему, ничего не смущало. Фотография процесса очистки улиц тут же была опубликована на стене местного сообщества "Подслушано в Советске", где началось активное обсуждение происшествия.

- По заказу автомойки, - предположила одна из жительниц города.

- Кто ж так убирает улицу? Пыль до небес! Сначала смачивают пыль, потом убирают. Вот уж воистину, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет, - добавляет другой пользователь.

- А где же пылесос за 9 миллионов? - поинтересовался третий.

Большая часть советчан призвала городские власти разыскать тракториста и заставить его отмыть машины и окна домов, засыпанных пылью.

ИСТОЧНИК KP.RU