2019-02-25T10:20:03+03:00
Здоровье

За 4 месяца передвижная поликлиника приняла более 2 тысяч калининградцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С ноября 2018 года передвижная поликлиника Центра медпрофилактики выезжала в пос. А. Космодемьянского, на предприятия региона, в Полесский, Мамоновский, Ладушкинский и Озерский городские округа. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, за это время специалисты комплекса приняли 2 058 человек и произвели 300 маммографических исследований.

В мобильном центре жители посещают кабинеты оториноларинголога и офтальмолога, проверяют уровень сахара и холестерина в крови. Пациентки проходят исследования на цифровом маммографе, а прием акушера-гинеколога сопровождается УЗ-диагностикой.

В передвижной поликлинике работают врачи Областного центра медицинской профилактики и реабилитации, а также их коллеги из Областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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