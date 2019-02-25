В Калининграде пенсионерка получила тяжелые травмы при падении в автобусе

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-25T10:27:52+03:00

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В Калининграде пожилая женщина получила тяжелые травмы при падении в пассажирском автобусе.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, дорожный инцидент произошел в субботу, 23 февраля. На ул. Аллея Смелых водитель автобуса МАЗ при начале движения от остановки допустил падение в салоне 78-летней пассажирки.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы и доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU