В Калининграде пенсионерка получила тяжелые травмы при падении в автобусе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде пожилая женщина получила тяжелые травмы при падении в пассажирском автобусе.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, дорожный инцидент произошел в субботу, 23 февраля. На ул. Аллея Смелых водитель автобуса МАЗ при начале движения от остановки допустил падение в салоне 78-летней пассажирки.
В результате происшествия пенсионерка получила травмы и доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU