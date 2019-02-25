2019-02-25T10:38:45+03:00
Происшествия

На выходных в Калининградской области сбили двух пешеходов-нарушителей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Два недисциплинированных пешехода пострадали на калининградских дорогах в минувшие выходные. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу, 23 февраля, на улице Садовой в Балтийске под колеса «Ауди» попал 25-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован.

В Калининграде на проспекте Победы не повезло 30-летней женщине, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. 62-летний водитель «Митсубиси» не успел остановиться и сбил пешехода-нарушителя. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти установили камеру наблюдения, чтобы следить за заводом «БравоБВР» в Прибрежном
В Калининграде пенсионерка получила тяжелые травмы при падении в автобусе
За 4 месяца передвижная поликлиника приняла более 2 тысяч калининградцев
На ул. Белибейской в Калининграде сбили пешехода
В Советске подметавший дорогу трактор поднял страшное облако пыли
В Калининграде во рву форта №8 найден мертвым 38-летний мужчина
Калининградский поисковик передал котелок погибшего бойца его родственникам в Пензе
В Калининградской области пожарные за сутки ликвидировали 36 палов сухой травы
23 февраля в Калининграде открылся первый в городе бассейн для "моржей"
Найденную под Калининградом медаль «За отвагу» вернули герою-фронтовику в Челябинской области
На калининградские дороги сегодня выехал женский патруль
Полицейские Гурьевска задержали подозреваемого в краже медных труб
Антон Алиханов провел прием граждан по поручению президента
«Балтика» проиграла «Нефтехимику» в Турции
В ночь на субботу в Калининграде сгорел «Лэнд Крузер»
В многоэтажном доме под Калининградом сорвался лифт
Директор Центрального рынка – об эвакуации: Оцепление еще не снято, работают специалисты
В Калининграде на форту «Дёнхофф» проведут выставку образцов современного оружия
Жительницам Московского района Калининграда предлагают пройти исследования на маммографе
Расписание электричек к морю меняется в День защитников Отечества
Киновед Артем Рыжков и режиссер Сергей Чехов приглашают встретиться в драмтеатре
В Польше на 160 дней арестовали калининградца за неуплату штрафов
В 2018 году в Калининградской области сняли с продажи и уничтожили 4,2 тонны мяса