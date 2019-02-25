На выходных в Калининградской области сбили двух пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-25T10:38:45+03:00

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Два недисциплинированных пешехода пострадали на калининградских дорогах в минувшие выходные. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу, 23 февраля, на улице Садовой в Балтийске под колеса «Ауди» попал 25-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда он получил травмы и был госпитализирован.

В Калининграде на проспекте Победы не повезло 30-летней женщине, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. 62-летний водитель «Митсубиси» не успел остановиться и сбил пешехода-нарушителя. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU