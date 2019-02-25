2019-02-25T11:02:04+03:00
Общество

Власти установили камеру наблюдения, чтобы следить за заводом «БравоБВР» в Прибрежном

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональные власти установили камеру наблюдения, чтобы контролировать деятельностью завода по плавке металлов в поселке Прибрежном. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

Камера установлена на внешнем периметре завода и круглосуточно транслирует информацию на сайте областного правительства.

- Установка специализированных средств наблюдения позволит обеспечить общественный контроль за объектом. При выявлении признаков деятельности завода, связанной с выбросом вредных веществ в атмосферу, следует немедленно сообщать по круглосуточному телефону оперативного дежурного правительства, - отметил глава регионального минприроды Олег Ступин.

Напомним, работа завода «БравоБВР» в Прибрежном была приостановлена по решению суда в июле 2017 года и-за превышения нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Несмотря на запрет, по информации местных жителей, предприятие продолжало плавку металлов по ночам. Это подтвердили и судебные приставы, которые ранее обнаружили горячие слитки металла в производственном помещении, демонтировали и изъяли две плавильные печи. В отношении руководства ООО «БравоБВР» было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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