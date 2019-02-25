В Калининграде в течение дня отключено электричество на восьми улицах

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-25T12:00:19+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13:30 отключено электричество на ул. Пацаева 4-8, 5-7а, ул. Леонова 20, 27, 27а, ул. 1812 года, 104-112.

С 13.30 до 18 часов без электричества останутся детский сад №6 на улице Черниговской, а также жильцы многоквартирных домов по ул. Буткова 1, 18, 19, 21, Московскому пр. 6а, наб. Петра Великого, 7, Аллее Смелых, 39.

ИСТОЧНИК KP.RU