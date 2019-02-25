На выходных в Калининградской области зафиксировано почти 100 случаев пала травы

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-25T12:22:07+03:00

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За минувшие выходные дни на территории Калининградской области было зафиксировано

почти 100 случаев возгорания прошлогодней травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На этот раз общая площадь возгорания превысила 200 гектаров. Палы были зафиксированы на территории практически всех муниципалитетов области.

В МЧС напоминают, что в ветреную и сухую погоду огонь может с легкостью перейти на жилые или производственные строения, сеновалы, склады угля, сухих кормов и дров.

- Палы часто создают угрозуАЗС, что чревато серьезным пожаром и взрывом топлива или его паров. Дым, стелящийся над полями, затрудняет видимость для участников дорожного движения. Воздух, отравленный продуктами горения чрезвычайно вреден для людей, страдающих легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU