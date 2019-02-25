Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в Калининградской области

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-25T13:26:57+03:00

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HeadHunter Северо-Запад подготовил обзор рынка труда для рабочего персонала в Калининградской области по итогам 2018 года.

Наиболее востребованными в регионе оказались представители следующих профессий: слесарь механик, грузчик, наладчик, комплектовщик, укладчик, сварщик, монтажник, электрик, а также оператор станков.

В Калининградской области в начале 2019 года средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru заработная плата для рабочего персонала составила 30 000 рублей. По итогам 2018 года среднее финансовое предложение равнялось 32 500 рублям, хотя соискатели рассчитывали на большее – на 35 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU