Утопивший приятеля в мазуте калининградец лишился свободы на длительный срок

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-25T13:38:02+03:00

Жестокая расправа произошла на глазах у двух свидетельниц, которые побоялись сообщить об убийстве в полицию

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Центральный районный суд Калининграда вынес приговор в отношении 40-летнего горожанина, который обвинялся в убийстве, грабеже и целой серии краж.

«Мокрое дело» имело место в феврале 2017 года в заброшенном доме на Правой набережной где двое мужчин со своими подругами устроили импровизированный пикник. По ходу застолья один из кавалеров приревновал другого к своей сожительнице и набросился на предполагаемого соперника с кулаками. Добивал металлической фомкой, потом взял кувалду и, наконец, довершил все несколькими ударами ножа. Убийца выволок труп во двор, набил одежду погибшего кирпичами и утопил в стоявшей неподалеку цистерне с мазутом. Свидетельницам расправы приказал молчать под угрозой смерти.

После этого некоторое время преступник скрывался в городе Светлый. Там он совершил несколько краж, которые до поры оставались нераскрытыми. Уверовав в свою неуязвимость, мужчина вернулся в Калининград, где совершил налет на квартиру в одном из домов по улице Станочной, избив при этом 79-летнюю хозяйку.

Тем временем, спустя 10 месяцев после убийство было обнаружено тело его жертвы. Вскоре преступника задержали сотрудники уголовного розыска, расследовавшие дело о грабеже. Но по ходу разбирательства, выяснилось, что на счету задержанного – куда более тяжкое преступление.

- Подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

И хотя в уголовном деле нашелся целый ряд смягчающих обстоятельств (например, наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, а также состояние здоровья самого отца), сыграло свою роль прошлое калининградца. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хищение чужого имущества. Отсюда и довольно суровый приговор: 12 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU