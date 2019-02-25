2019-02-25T13:38:08+03:00
Общество

В Калининграде суд на 90 суток закрыл пансион для пожилых людей

Виктор Сергеев
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В Калининграде суд временно приостановил деятельность пансиона «Ариадна» для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку и выявили грубые нарушения санитарных правил и нормативов в части питания пожилых людей и оказания им медицинской помощи.

По данному факту было возбуждено административное дело, Ленинградский районный суд приостановил работу пансиона на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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